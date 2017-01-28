Mezitli'de 16 Hafız İcazetlerini Aldı

Mezitli İlçe Müftülüğü Merkez Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursumuzda yetiştirdiğimiz hafızlarımızın Geleneksel Hafızlık İcazet Töreni ve Kuran ziyafeti programı yapıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Şahin'in ev sahipliğinde yapılan programa, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, İlçe Kaymakamı Sait Karahaliloğlu, diğer İlçe Müftüleri, Ankara Koca tepe Cami Baş imam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye 1. si Kurra Hafız Adem Kemaneci ile vatandaşların yoğun katılımıyla manevi bir havada gerçekleşti.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşan Mezitli İlçe Müftüsü İlçe Müftüsü Süleyman Şahin, bir şifa kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, okuma ve tatbik etmenin önemine değindi.

Konuşmaların ardından İl müftülüğüne bağlı ilahi grubunun seslendirmiş olduğu ilahiler katılanlara duygusal bir atmosfer yaşattı.

Şiir ve ilahi dinletilerinin ardından erkek ve bayan hafızlara fes giydirilme merasimine geçildi. Her hocanın kendi öğrencisine fes giydirmesi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

Program, hafızlara hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Duygularını dile getiren hafızlar, "Bu programı düzenleyen Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Yapılan bu program ile hafızlığın ne kadar güzel olduğunu tüm Türkiye'nin görmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

