Mezgit İçin Atılan Ağa Köpekbalığı Takıldı

İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların mezgit için attığı ağa 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı takıldı.



Balıkçı Can Bağlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeden denize açılan balıkçıların yakaladığı 1,5 metre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki köpek balığını tezgahlarında bir süre sergileyeceklerini söyledi.



Bağlan, "Balığın etini dilimlere ayıracağız. Özellikle kanser ve şeker hastalarından talep geliyor. Biz de herhangi bir ücret almadan veriyoruz." dedi.



Bağlan, camgöz cinsi köpek balığının dönem dönem Karadeniz'de ağalara takıldığını kaydetti.