Mezeler

Meze olmazsa olmaz diyenlerin kaçırmayacağı workshop d.ream Akademi'de sizleri bekliyor.

Mezeler

Meze olmazsa olmaz diyenlerin kaçırmayacağı workshop d.ream Akademi'de sizleri bekliyor.

d.ream Eğitmen Şefi Demir Özkal rehberliğinde masaların sohbet kaynağı mezelerin farklı çeşitlerini ve hazırlama tekniklerini keşfedeceksiniz.

Kalamar Kokoreç

Marine Levrek

Tavada Dereotlu Yaprak Ciğer

Tarama (Demo)

Köz Patlıcanlı Atom ve Topik (ikram)

06.04.2017 19.00-22.00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : d.ream Akademi

Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş

Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Mezeler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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