Mezeler
Meze olmazsa olmaz diyenlerin kaçırmayacağı workshop d.ream Akademi'de sizleri bekliyor.
Meze olmazsa olmaz diyenlerin kaçırmayacağı workshop d.ream Akademi'de sizleri bekliyor.
d.ream Eğitmen Şefi Demir Özkal rehberliğinde masaların sohbet kaynağı mezelerin farklı çeşitlerini ve hazırlama tekniklerini keşfedeceksiniz.
Kalamar Kokoreç
Marine Levrek
Tavada Dereotlu Yaprak Ciğer
Tarama (Demo)
Köz Patlıcanlı Atom ve Topik (ikram)
06.04.2017 19.00-22.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : d.ream Akademi
Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş
Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Mezeler
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads