Meze olmazsa olmaz diyenlerin kaçırmayacağı workshop d.ream Akademi'de sizleri bekliyor.



d.ream Eğitmen Şefi Demir Özkal rehberliğinde masaların sohbet kaynağı mezelerin farklı çeşitlerini ve hazırlama tekniklerini keşfedeceksiniz.



Kalamar Kokoreç



Marine Levrek



Tavada Dereotlu Yaprak Ciğer



Tarama (Demo)



Köz Patlıcanlı Atom ve Topik (ikram)



06.04.2017 19.00-22.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : d.ream Akademi



Mekan Adresi : Büyükhanlı Plaza, Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak. No: 8 Beşiktaş



Başlangıç Saati : 06.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Mezeler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır