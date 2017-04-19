Meze Balık

"Meze Balık" workshop'u, 19 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...Pancarlı humusDeniz mahsulleri salatası taze bahçe yeşillikleri ve binadalar sos ileIzgara edilmiş levrek ve taze baharatlı fırın patates ileTahinli sıcak helva-Etkinlik 3 saat sürmektedir.

Meze Balık

"Meze Balık" workshop'u, 19 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...

Pancarlı humus

Deniz mahsulleri salatası taze bahçe yeşillikleri ve binadalar sos ile

Izgara edilmiş levrek ve taze baharatlı fırın patates ile

Tahinli sıcak helva

-Etkinlik 3 saat sürmektedir.

-Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.

-Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.

-Program 19 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : EKS Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2

Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Meze Balık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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