Meze Balık
"Meze Balık" workshop'u, 19 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...Pancarlı humusDeniz mahsulleri salatası taze bahçe yeşillikleri ve binadalar sos ileIzgara edilmiş levrek ve taze baharatlı fırın patates ileTahinli sıcak helva-Etkinlik 3 saat sürmektedir.
"Meze Balık" workshop'u, 19 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...
Pancarlı humus
Deniz mahsulleri salatası taze bahçe yeşillikleri ve binadalar sos ile
Izgara edilmiş levrek ve taze baharatlı fırın patates ile
Tahinli sıcak helva
-Etkinlik 3 saat sürmektedir.
-Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.
-Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.
-Program 19 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : EKS Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2
Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Meze Balık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io