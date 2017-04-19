"Meze Balık" workshop'u, 19 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...



Pancarlı humus



Deniz mahsulleri salatası taze bahçe yeşillikleri ve binadalar sos ile



Izgara edilmiş levrek ve taze baharatlı fırın patates ile



Tahinli sıcak helva



-Etkinlik 3 saat sürmektedir.



-Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



-Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.



-Program 19 Nisan 2017 tarihinde 19: 00-22: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : EKS Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Meze Balık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır