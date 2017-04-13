Mezbaha Bölgesinde Kanal Temizliği

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin ortasından geçen DSİ kanalının mezbaha bölümünde temizlik çalışmalarına başlandı.



İlçe genelindeki kanalların temizliğine dikkat eden ve temizlik çalışmalarını düzenli aralıklarla gerçekleştiren Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kanalın mezbaha bölümü ilçe boyunca devam eden kanalın akıntısıyla biriken çöp yığınları ve otlardan temizleniyor. 2 kepçe ile sürdürülen çalışmalar ile kanalda kötü koku oluşumu ve çirkin görünümün önüne geçiliyor. Kanaldaki temizlik çalışmaları ile birlikte mezbahanın ilerisindeki bölümde geçtiğimiz günlerde başlatılan ve DSİ tarafından yapılan kanalın ıslah çalışmaları da devam ediyor. - BİLECİK