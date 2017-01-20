Mezarsız İşçilerin Davasında 6 Yıl Sonra Karar Çıktı

Kahramanmaraş'ta Çöllolar Kömür İşletmesi'nde yaşanan ve 11 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan göçüklerle ilgili olarak 23 kişi hakkında açılan davanın 22. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nde (EÜAŞ) görevli sanıkların beraatına karar verirken, sahanın işletmecisi Park Teknik A.Ş.'de görevli 4 kişi hakkındaki 5 yıl hapis cezasını indirerek, 91 bin 200'er lira para cezasına çevirdi.



Çöllolar Kömür İşletmesi'nde 2011 yılının Şubat ayında meydana gelen ve 11 işçinin ölümüyle sonuçlanan göçükle ilgili olarak 9'u özel şirket görevlisi ve 14'ü de kamu personeli toplam 23 kişi hakkında, "Bilinçli taksirle birden çok kimsenin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan kamu davası açılmıştı. 23 kişinin yargılandığı davanın 22. duruşması bugün Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tarafların avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklar katıldı. Karar duruşmasına Park Teknik A.Ş. görevlileri katılmadı.



Duruşmaya katılan işçi yakınları, son sözleri sorulduğunda, "Adalet istiyoruz. Suçlu biz miyiz, yoksa orada kalan insanlar mı? Suçlular cezasını çeksin ve adalet yerini bulsun" diye konuştular.



Duruşmada sanıkların ve avukatlarının dinlenmesinin ardından savcılık mütalaası açıklandı. Savcılık mütalaasında ocağın açılmasından işletilmesine kadar bir dizi ihmal olduğunun altı çizildi. Ocakta göçüklerden kısa bir süre önce 50 santim büyüklüğünde çatlaklar oluştuğu bilgisine yer verilen savcılık mütalaasında susuzlaştırmanın da etkin bir şekilde yapılmadığına işaret edildi. Şev genişliklerinin derine inildikçe arttırılması ve yatıklaştırılması gerekirken tamamen hızlı üretim anlayışıyla hareket edildiği ve bunun yapılmadığının da kaydedildiği mütalaada bu durumun kritik denge açıklıklarının yetersiz hale gelmesine neden olduğu belirtildi.



Hurman Çayı'na ilişkin izolasyonun yapılmadığına dikkat çeken savcılık makamı, sağlıklı bir susuzlaştırma yapılmadığı için çekilen suların yeniden kaynak olarak yeraltına indiğini ifade etti. Susuzlaştırma çalışmalarının kömür kotuna kadar inmediğini de belirten savcılık makamı, tüm bu konularda ve mütalaada yer alan diğer hususlarda Park Teknik A.Ş. firmasının kusurlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, EÜAŞ yetkililerinin de bu olayda asli kusurlarının olduğunu belirten savcılık makamı, sözleşmenin en baştan hatalı olduğunu mütalaa etti.



Mahkeme başkanı Ağır Ceza Hakimi Salih Pehlivanoğlu, savcılık mütalaasının ardından sanıklara ve avukatlarına söz verdi. Sanıkların ve avukatların son sözlerinin alınmasıyla birlikte karar için duruşmaya ara verildi. Ara sonrasında mahkemenin verdiği karar, Ağır Ceza Hakimi Salih Pehlivanoğlu tarafından okundu.



Mahkeme Başkanı Pehlivanoğlu, daha önceki savcılık mütalaasında hapis cezası istenen EÜAŞ kontrol biriminde görevli 9 personelin beraatına karar verildiğini açıkladı. Pehlivanoğlu, Çöllolar Kömür Sahası'nın işletmecisi Park Teknik A.Ş.'nin yöneticilerinden Yakup Kaygusuz, Refik Güray Eken, Şeref Göksu ve Yusuf Aydın hakkında TCK'nın 85/2 maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Bu ceza, sanıkların iyi hali ve kusur oranları göz önünde bulundurularak 1/6 oranında düşürülerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürüldü. Sanıklar için istenen hapis cezası, günlük 60 liradan da toplam 91 bin 200'er lira adli para cezasına çevrildi.



Göçükte hayatını kaybeden Mihmani Koşan'ın yakınlarının avukatı Arif Emre İlhan, kararla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Kararı, istinaf mahkemelerine göndereceğiz. Beklediğimiz bir karar değildi. Karara itirazımızı sunacağız. EÜAŞ çalışanları yönünden şikayetimiz devam ediyordu. Bundan önceki mütalaada EÜAŞ çalışanlarının bazıları için bilinçli taksirle birden fazla adam öldürmek suçundan mütalaa verilmişken ikinci mütalaada beraat talep edildi. Mahkeme de bu beraat talebine uydu. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Adaletli bir karar olmadığını düşünüyoruz. Yargılamanın bu safahata gelmiş olmasına rağmen bu kararın verileceğini beklemiyorduk. Kararın bozulacağına inancımız tam" şeklinde konuştu.



Park Teknik A.Ş. çalışanlarının avukatı Prof. Dr. Ersan Şen ise, müvekkillerinin bilinçli taksir yerine tali kusurla cezalandırılmasını istediğini kaydetti.



Bilirkişi raporlarının müvekkillerinin lehine olduğunu savunan Şen, "Sayın savcı mütalaasını değiştirdi. Bir kısım sanıklar için beraat istedi. Benim temsil ettiğim Park Teknik çalışanları için cezalandırma talep etti. EÜAŞ'ın sahada olan inceleme izleme komitesinin sanıklarına da beraat istedi. Ancak, burada şartname hatası olduğundan tespitle EÜAŞ'ın üst yönetimi hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Nihayetinde mahkeme, savcının bir kısım talebini kabul etti; bir kısmını da reddetti. EÜAŞ'ın üst yönetimini asli kusurlu buldu. Danıştay daha önce o kişilerle ilgili yargılamanın önünü kapattı. Bu saatten sonra nasıl bir yol açılır, bu davanın istinaf aşaması var. Ceza miktarı 5 yılın altında olduğu için Yargıtay'a gitmeyecek. Bu andan itibaren EÜAŞ'ın alt kademe çalışanları yönünden beraat kararı verildi. Park Teknik A.Ş. çalışanları açısından da bilinçli taksiri reddetti. Tali, ikinci derecede kusurlu saydı. 4 yıl 2 ay hapis cezası; o da 91 bin lira gibi para cezasına çevrildi. 2011 yılında meydana gelen hadise bu kadar uzun sürmemeliydi. Biz suçsuzuz. Şartnamenin dışında hiçbir çalışmamız yok. Sayın mahkemenin takdiri bu yönde oldu. Bizim talebimize de sayın savcının talebine de uygun karar vermedi" ifadelerini kullandı.



Olayın geçmişi



Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte Yaşar Alkaya yaşamını yitirmiş, 10 Şubat 2011'deki ikinci göçükteyse 10 kişi toprak altında kalmıştı.



Göçük altından dozer operatörü Ruşen Demir'in cenazesi çıkarılmış, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'ya ise ulaşılamamıştı. - KAHRAMANMARAŞ