Mezarlıktan Otomobile Açılan Ateşte 1 Kişi Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde mezarlık içine gizlenen bir kişinin yoldan geçen otomobile tabanca ile açtığı ateşte Ali Ahlat yaralandı.



Saldırı, Çorlu'nun Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi üzerindeki Eski Mezarlık mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Mezarlık içine gizlenen bir kişi yoldan geçen Can İzle'nin kullandığı 34 ALP 71 plakalı otomobile tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşte otomobilde bulunan Ali Ahlat yaralandı. Sürücü İzle, hızla olay yerinden uzaklaşarak yaralı Ahlat'ı otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde tabancadan çıkan 10 kurşunun 7'sinin otomobile isabet ettiği belirlendi.



Olay yerinden delilleri toplayan polis ekipleri, saldırıyı T.Ş.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırgan T.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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