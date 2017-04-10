Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu



MERSİN - Mersin Erdemli'de uyuşturucu maddeleri mezarlıkta çalılıkların arasına saklayan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kargıpınarı ve Tömük mahallerinde bulunan ilk ve ortaokullar önünde ve çevresinde, kimliği belirsiz şahıslar tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Kargıpınarı ve Tömür mahallelerindeki ilk ve ortaokullarının çevresindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 'Dünya' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte kullanıma hazır paketlenmiş 27 fişek esrar, 3 fişek eroin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 150 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şahısların, uyuşturucu maddeleri dikkat çekmemek ve gizlemek amacıyla Kargıpınarı Mezarlığı içerisinde bulunan çalılıkların içerisindeki çukurlara sakladıkları belirlendi.