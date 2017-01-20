Mezarlıkta Kendini Asarak İntihar Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın kendini mezarlıkta asarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nenehatun Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanmak üzere olan ve psikolojik sorunları olan Döndü A. (42) sabah mezarlığa gitti. Mezarlığa giden kadın kendini eşarbı ile ağaca astı. Kendini ağaca asan kadın eşarbın yırtılması sonucu yere düştü. Mezarlık bekçisi yerde yatan kadını görünce durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kadının cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ