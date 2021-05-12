Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Bayramda mezar ziyaretleri yapılıyor mu? Tam kapanmada şehitlik ve mezar ziyareti yasak mı, serbest mi?

Bayramda mezarlık ziyareti yasaklandı mı sorusu son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı? Bayramda kabir ziyareti serbest mi? İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni genelge yayımladı. Peki, Bayramda mezar ziyareti 2021 yasak mı, serbest mi? Mezar ziyareti serbest mi 2021?

Bayramda mezarlık ziyareti yasaklandı mı sorusu son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı? Bayramda kabir ziyareti serbest mi? 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı 12 Mayıs'ta sona erecek ve 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı başlayacak. Toplam üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bu yıl koronavirüs salgınından dolayı tam kapanma önlemlerine denk geldi. Vatandaşlar ise her bayram gerçekleştirdiği mezar, şehitlik ziyaretlerini bu yıl da yapabilecek mi öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni genelge yayımladı. Peki, Bayramda mezar ziyareti 2021 yasak mı, serbest mi? Tam kapanmada şehitlik ve mezar ziyareti yapılabiliyor mu? Mezar ziyareti serbest mi? Bayramda mezar ziyaretleri yapılıyor mu? Tam kapanmada şehitlik ve mezar ziyareti yasak mı, serbest mi? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETLERİ YASAK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık.İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

"Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

"ŞEHİT AİLELERİNİN KABRİSTAN ZİYARETLERİ" GENELGESİ

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

GEREKLİ DURUMLARDA REFAKATÇİ PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek."