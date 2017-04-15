Mezar Taşlarını Çaldı

Edirne merkeze bağlı Muratçalı Köyü mezarlığına dadanan hırsız, mezarların üzerinde bulunan süslü mezar taşlarıyla suluk gibi eşyaları çaldı. Edirne'de merkeze bağlı Muratçalı Köyünde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız, bazı mezarların üzerinde bulunan süslemeli taşları sökerken, bazı mezar taşlarındaki sulukları çaldı. Bazı mezar taşlarına ise, kesilerek zarar verildiği tespit edildi.



Köy merkezine bir kilometre uzaklıktaki köy mezarlığında yaşanan hırsızlık olayı, bir köylünün yakının mezarını ziyaret etmek istemesiyle ortaya çıktı. Mezarlığa gittiğinde bazı mezar taşlarının yerinde olmadığını ve kesildiği gören vatandaş, köy muhtarına haber verdi. Bunun üzerine köy mezarlığında yapılan incelemede yaklaşık 10 mezar taşının zarar gördüğü tespit edildi.



Köy Muhtarı Ahmet Teferiş, "4 gün önce mezar sahipleri mezarlara bakım için geldiklerinde bu olayla karşı karşıya kalmışlar. Bende geldiğimde uygun olmayan bir görüntüyle karşılaştım. Hoş bir şey değil. Şimdi bunu yapanı bilmeden, görmeden şu insanlar, bu insanlar yapmıştır deme şansımız yok. Halk olarak tedirgin oluyoruz. Ölülere saygı kalmamış artık" dedi.



(Ergin Yıldız/İHA)