Mezar Taşının "Akıllı"Sını Yaptılar

Şanlıurfalı iki lise öğrencisi, "Hayatın her köşesindeki engelleri teknolojiyle aşmak" parolasıyla yola çıkarak uzaktan erişimle Kur'an-ı Kerim okuyabilen ve mezar sulayabilen "akıllı mezar taşı" tasarladı.



Kentteki özel bir okulun 9. sınıf öğrencileri Gül Ural ve Bahar Aktar tarafından tasarlanan projede, mezar taşına yerleştirilen bir mekanizma sayesinde istendiği anda Kur'an-ı Kerim'den surelerin okunması, kabrin kamera sistemiyle görünmesi, yağmur ve kar sularının depolanmasıyla da mezarın sulanması amaçlanıyor.



Öğrencilerden Gül Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın her köşesine teknolojiyi koymak yerine hayatın her köşesindeki engelleri teknoloji ile aşmak sloganıyla yola çıktıklarını ve böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.



Mezarlıklarda para karşılığında Kur'an-ı Kerim okuma ve mezara su dökme talebinde bulunan çocukların ziyarete gelen insanları rahatsız ettiklerini anlatan Ural, "Çıkış noktamız bu oldu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de mezar taşına monte edilen ve güneş enerjisiyle çalışan dokunmatik sistemli 'akıllı mezar taşı'nı yaptık. Uzaktan kumanda mekanizması sayesinde yakınlarının mezarına gidemeyenler kamera sistemiyle kabri görebilecek ve Kur'an okutabilecek." dedi.



Ural, sistem sayesinde mezarın özel bölmeye depolanan kar ve yağmur suları aracılığıyla sulanabileceğine de dikkat çekti.



"İlahiyatçılardan olumlu tepkiler aldık"



Proje ortağı Bahar Aktar ise, amaçlarının insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.



"Akıllı mezar taşı" projesi için destek beklediklerini anlatan Aktar, şöyle konuştu:



"Dinen bunun caiz olup olmadığını öğrenmek için ilahiyatçı hocalarımıza danıştık. Çok beğenip dinen bir sıkıntı bulunmadığını söylediler. Kabir ziyaretlerinde bulunanlara 'Kuran okuyalım mı? sulama yapalı mı?' gibi sorular insanları hem bunaltıyor hem de oranın kutsallığına tezat bir durum oluşturuyordu. Böylelikle yaşlıların, yurt dışındaki insanların ve mezarlığa uzaktaki insanların, yakınlarının mezarlarını kontrol etmelerini de amaçlıyoruz."



Okul Müdürü İsmail Aşar da, bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirterek, 2016-2017 eğitim-öğretim sezonunu proje senesi olarak ilan ettiklerini aktardı.



Bu kapsamda öğrencilerin yaptığı projelerden dördünün Şanlıurfa'da düzenlenen "Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği"nde dereceye girdiğini ifade eden Aşar, "Bunlardan 3'ü de Malatya'daki yarışmada dereceye girdi. Bu, bizim için büyük bir mutluluk oldu. Öğrencilerimizin bilime olan meraklarını arttırmak istiyoruz. Projelerin de ülkemize katkı sağlamasını isteyen bir okul anlayışımız var." diye konuştu.