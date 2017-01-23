Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Meyveler canlanıyor!



Bu atölyede çocuklar yeni manzaralar ve yeni ışıklar arayışında olan Fransız ressam Félix Ziem'in "Elmalar"adlı natürmort eserini inceliyor. Atölye çalışmasında ise, geçme tekniği kullanarak mukavvadan üç boyutlu natürmortlarını tasarlıyor ve boyayarak renklendiriyor.



24 Ocak Salı 11: 00-13: 00



27 Ocak Cuma 11: 00-13: 00



Yaş Grubu: 4-6 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



İlişkili Sergi: Felix Ziem, Işık Denizinde Bir Gezgin