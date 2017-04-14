Meyve Üreticilerine Budama İçin Hibe Araç

Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile Japon Kalkınma Kuruluşu tarafından yürütülen proje doğrultusunda, Çarşamba Şeftali Üreticileri Birliğine ağaç budamada kullanılmak amacıyla araç hibe edildi.



Hacılıçay Mahallesi'nde düzenlenen programa, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, Japon Kalkınma Kuruluşu ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.



Etkinlikte meyve ağaçlarının dallarının budama işlemini kolayca yapabilen "Bum lift" isimli araç da çiftçilere tanıtıldı. Araç, yapılan sözleşme ile birliğe hibe edildi.



Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile Japon Kalkınma Kuruluşu tarafından yürütülen proje kapsamında çeşitli türlerde 32 aracın çiftçilere hibe edilmesi planlanıyor.