Meyve Suyu Kutusundan Bonzai Çıktı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları aramada, meyve suyu kutusu içerisine yerleştirilmiş bir miktar bonzai ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre; KOM şube ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a uyuşturucu madde ticareti yapılacağı yönünde gelen istihbarat üzerine harekete geçti. İstanbul - Trabzon arasında sefer yapan yolcu otobüsüne Vakfıkebir ilçesinde baskın düzenleyen KOM ekipleri, araç içerisinde bir şahsın elinde bulunan poşetteki meyve suyu kutularının içerisine yerleştirilmiş bir miktar bonzai ele geçirdi. Gözaltına altına alınan R.K. Trabzon Narkotik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan incelemede uyuşturucu maddenin 260 gram olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON