Meyve Suyu Kutularında Uyuşturucu Sevkiyatı

Trabzon'da bir yolcu otobüsünde, meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 265 gram bonzai ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan Trabzon'a gelmekte olan bir yolcu otobüsü Vakfıkebir ilçesinde durduruldu.



Otobüste yapılan aramada, meyve suyu kutularının içerisine gizlenmiş halde 265 gram bonzai ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan R.K, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.