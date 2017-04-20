Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek
Ara
BİST 91.437 %0,70
DOLAR 3,6734 %0,01
EURO 3,9393 %0,10
PARİTE 1,0712 %0,01
ALTIN 151,07 %-0,10
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Sebze meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerini bir araya getirecek FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Sebze meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerini bir araya getirecek FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ (İDTM) organizatörlüğündeki FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Halciler Federasyonu, İhracatçılar Birliği ve Kuru Gıda-Bakliyat Birliği'nin desteğiyle düzenlenecek.

Uluslararası katılımın sağlanacağı FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi'nde üreticiler, kendilerine yeni ihracat pazarları bulacak.

İDTM Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Mazlum, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin dünyaya en çok ihraç ettiği sebzenin domates, meyvenin nar ve narenciyenin de limon olduğunu belirterek, "En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak, ihracatta sık sık sorunlar yaşadığımız Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Romanya ilk sıralarda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kesme çiçekçilik üretiminde dünyada 27'nci sırada yer aldığını aktaran Mazlum, şunları kaydetti:

"Fındık, incir, kayısı ve üzüm gibi birçok ürünün dünyadaki ana üretim merkezi de olan Türkiye, kuru yemiş ihracatında dünyada ABD ve Hindistan'ın ardından 3'üncü sırada, kuru meyvelerde ise lider konumda yer alıyor. Türkiye, sebze meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerinde önemli bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olmasına rağmen henüz istenilen düzeyde ihracat rakamlarına ulaşmış değil. FAV TURKEY sektör mensuplarına yeni hedef pazarların kapılarını açıyor."

Mazlum, Türkiye'nin 2023 hedefleri arasındaki en önemli maddelerden biri olan 500 milyar dolarlık ihracatın 15 milyarlık bölümünü yaş meyve ve sebzenin oluşturduğunu bildirdi.

Mazlum, "Sebze meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörlerindeki üreticilerin direkt olarak uluslararası iş birlikleri kurabilecekleri FAV TURKEY, hem üreticinin hem de Türkiye'nin kazandığı bir buluşma yeri olacak. Uluslararası katılımın olacağı ilk ve tek fuar olma özelliğini taşıyan FAV TURKEY, hem üretici için hem de ülke ekonomisi için bulunmaz bir fırsat." ifadelerini kullandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Ticaret Odası, Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Hindistan