Meyve Ağaçlarını Kemiren Fareler Zarara Yol Açtı

Muş'ta çetin geçen kış mevsiminde meyve ağaçlarını kemiren tarla fareleri büyük zarara neden oldu.



Kentte 3 metrenin üzerinde kar yağması, tarla farelerinin aç kalmasına neden oldu. Meyve ağaçlarını kemirerek kışı geçirmeye çalışan fareler, büyük zarara yol açtı. Zararın büyük olduğunu ifade eden meyve üreticisi Ferhat Aşar, farelerin kemirdiği ağaçları sökerek yeni fidanlar diktiğini söyledi. Zarara uğrayan ağaçların artık meyve vermesinin zor olduğunu kaydeden Aşar, "Bu yıl görülmemiş bir kış geçirdik. Kar hem çoktu, hem de çok geç kalktı. Fareler ağaç kabuklarını, köklerini, yapraklarını yiyerek kışı geçirmişler. Fareler erik, kiraz ve kayısı gibi ağaçlara zarar vermemiş. Elma ağaçları büyük ölçüde zarar görmüş. Zarar, karın kalkmasından sonra ortaya çıktı. Bahçemdeki bin 500 elma ağacından 430'unu fareler kemirmiş. Bazı ağaçlar yarım, bazıları tam, bazılarında ise kısmen zarar var. Yaralı ağaçları kurtarmak için çaba harcıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında kuruyup kurumadıkları belli olacak. Kuruyan ağaçları kesmek zorunda kalacağız" dedi. - MUŞ