Kendinizi bir Ermeni meyhanesinde, oyunun tam içerisinde bulmak için, 22 Aralık'ta Eva Türkü Konağı'nda...



"Muhteşem bir İstanbul manzarasına karşı doğa ile iç içe sizleri tarihin eski sayfalarına götürüyor.



Bir Ermeni meyhanesinde, o zamanlar kimsenin kimseyi hor görmediği, din, dil ayrımı yokken herkesin "biz" dediği dönemlerde yaşanmış olması olası bir sohbetin tam arasında kalıyorsunuz. Seyirci olma şansınız yok. Orada kadeh kaldıran bir külhani ya da madama sizsiniz!



1899'a hoş geldiniz!



Meyhanede'yi izlemeye geldiğinizde fuayede salataları yapmakta olan ve kocasından dayak yemiş Mina Hanım'a rastlayacaksınız. İçeride acem garson Araş yarım Türkçesiyle siparişinizi alıyor. Moşe Efendi henüz hariciyedeki odasının ampulünü söndürmemiş. Az sonra çıkıp gelecek. Ketum, kahvede son eli 'oynoor.' Külhani Davut ise belinde saldırma, salınarak yolda, meyhaneye 'geloor.' Az sonra sahneye kimler gelecek kimler...



Rosa kocasını tutup kulağından meyhaneye getirip hesap soracak. Niko, hem katil hem romantik, hüznünü taşıyacak meyhaneye. Kakmacı Gabriyel Usta her zamanki gibi huysuz. Aris'in direkler arasından getirdiği sihirbaz Kirkor yaptığı numaralarla Davut'u deli edecek.



Bayanlar baylar, Madamalar kokonalar hepsi bu oyunda…



Ve canlanacak anılarında kimlerin hayallerinin sahneye geleceğini. Arkasından sahnede Anuş, Vartanuş ve Nika, Kevork'un yosması, yosmanın ölmüş babası derken sahne dolup taşıyor. Başka bir hayata hoş gelmişsiniz. Şöyle buyurun içeri… Tekrarı yoktur çünkü sahnede atılan bir adımın..."