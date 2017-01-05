Meydanda Sürpriz Evlilik Teklifi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genç bir kız, sürpriz evlilik teklifine 'evet' cevabı verdi. Şemsettin Kocabıyık (24) isimli genç, kız arkadaşı Semanur Gülışık'a (22), Cumhuriyet Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi yaptı. Gülışık, yapılan bu teklife 'evet' yanıtı verdi.



Kız arkadaşı Semanur Gülışık'a evlilik teklifi yapmak isteyen Şemsettin Kocabıyık, şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklar yaptı. Arkadaşlarının meşaleler ve maytaplar yaktığı bu gecede, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Sürpriz evlilik teklif karşısında şaşıran Gülışık, teklifi kabul etti. Bu sırada olayı gören onlarca kişi, telefonlarına sarılarak sürpriz evlilik teklifini görüntüledi. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA