Meydanda Soyunmak İsteyince Polisler Engel Oldu

MANİSA'da psikojik tedavi görmesi için getirildiği hastaneden kaçarak geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda "Fethullah Gülen'i bana getirin", "Recep Tayyip Erdoğan'ı bana bağlayın" diye bağrıp, soyunmaya başlayan 31 yaşındaki R.T. yakındaki Valilik binası önündeki polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen R.T., ambulansla tekrar hastaneye gönderildi.



Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen matematik öğretmeni R.T., ailesi tarafından tedavisi için, bu sabah İzmir'in Ödemiş ilçesinden, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İddiaya göre, R.T. hastaneden kaçıp, saat 10.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada, "Fethullah Gülen'i bana getirin", "Recep Tayyip Erdoğan'ı bana bağlayın" diyerek bağıran R.T., soyunmaya başladı. Üzerindeki tişörtü çıkartan R.T.'ye, pantolonunun kemerini çözeceği sırada, meydanın karşısındaki Manisa Valiliği önünde görev yapan polisler müdahale etti.



Sağ elinin işaret parmağını kaldırıp, Arapça bir şeyler de söyleyen R.T., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, Valilik önündeki polis noktasında bulunan kulübeye sokuldu, takviye polis ekibi ve ambulans istendi. Kendisini yakalayan polislere hareketlerde bulunduğu da ileri sürülen R.T., bu sırada gelen sağlık ekiplerine de saldırmak istedi. Polis, çevreye ve kendisine zarar vermemesi için R.T.'nin ellerini arkadan kelepçeledi. R.T., kelepçeli olarak ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.



- Manisa