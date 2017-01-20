Meydan Parkı 2. Etap Çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, alandaki çalışmaların turizm sezonu öncesi tamamlanacağını bildirdi.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların hızla devam ettiği Meydan Parkı 2'nci etap kentsel yenileme alanında incelemelerde bulunduğunu belirtti.



Alandaki çalışmaların turizm sezonu öncesinde tamamlanacağını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Trabzon Atatürk Alanı Meydan Parkımızın olduğu bölgede, tarihi belediye binamız, arkasındaki tescilli binamız ve eski ismiyle Mola Otelimizin bulunduğu ikinci etabı tamamlamak üzereyiz." ifadesini kullandı.



Gümrükçüoğlu, restore edilen binaların cephelerinin açılmaya başlandığını da belirterek, "İnşallah bu alandaki çalışmalarımızı önümüzdeki 60 gün neticesinde tamamlayarak yeni başlayacak olan turizm mevsimine bölgeyi hazır hale getirmiş olacağız. Çalışmalarımız son derece hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.