Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Sorunları Belirlendi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bernard van Leer Vakfınca gerçekleştirilen "Mevsimlik Gezici Tarımda Çocukların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi" Projesi ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sorunları belirlendi.



ÇKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, tarımda çalışan mevsimlik işçilerin zorlu hayat koşullarında çalıştıklarına dikkati çekti.



İşçi çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında bu projenin çok değerli katkılar sağlayacağını düşündüğünü vurgulayan Yavuz, "Gerek kalkınma ajansımız gerek bizler kentimizin iktisadi kalkınması kadar, sosyal kalkınmasını da önemsiyor sosyal problemlere çözüm olan, odağına insanı alan bir anlayışı savunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak beşeri ve sermayenin geliştirilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır Çukurova'nın mevsimlik tarım işçileriyle insanlarımız ülkemizin tarımına katkı sağlamaktadırlar. Bu insanlarımız zor çalışma şartlarında kötü barınma koşullarında hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmışlardır." diye konuştu.



ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, projenin ÇKA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bernard van Leer Vakfınca ortaklaşa gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Altınsu, proje kapsamında Karataş ilçesinin Tuzla ve Karagöçer, Yüreğir ilçesi Kadıköy bölgelerindeki üç çadır alanında 0-8 yaş arası çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının tespitine yönelik bir saha araştırması yapıldığını söyledi.



Mevsimlik gezici tarım işçilerinin, 0-8 yaş arasındaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerini artırmalarına destek olmak ve mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik somut uygulama modelleri geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında elde edilen bilgilerin değerlendirildiğini anlatan Altınsu, şunları aktardı:



"Yerelde oluşturulacak olan model ile Türkiye'de mevsimlik gezici tarım işçisi alan diğer bölgelere de uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yöntem oluşturmayı hedefleyen projenin yerel ortağı olarak ajansımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu konferansta ise, proje kapsamında hazırlanmış olan ve politika önerilerini de içeren nihai araştırma raporunun tanıtımı gerçekleştirilmekte, ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulama örnekleri ile konu hakkında farkındalığın artırılması hedeflenmektedir." dedi.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pınar Uyan ise mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yaşam koşullarını herkesin ortak akıl üreterek iyileştirebileceklerini ifade etti.



Bernard van Leer Vakfı Türkiye sorumlusu Yiğit Aksakoğlu 0-8 yaş arasındaki çocuklara yatırım yapılması gerektiğini, yatırım yapılmadığında ise ilerleyen yıllarda çocukların hayatlarında olumsuz değişikliklere yol açılabileceğini sözlerine ekledi.