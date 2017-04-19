Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi Yayımlandı

Mevsimlik tarım işçilerine ilişkin genelge Başbakan Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesi hedefleniyor.