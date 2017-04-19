Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi Yayımlandı
Ara
BİST 91.374 %0,00
DOLAR 3,6592 %-0,05
EURO 3,9283 %-0,02
PARİTE 1,0733 %0,02
ALTIN 151,75 %-0,03
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi Yayımlandı

Mevsimlik tarım işçilerine ilişkin genelge Başbakan Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi Yayımlandı

Mevsimlik tarım işçilerine ilişkin genelge Başbakan Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resmi Gazete, Yargı, İşçi, Vatandaş
8