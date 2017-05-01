Mevsimlik Orman İşçilerinin Zorlu Mesaisi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mevsimlik orman işçilerinin zorlu mesaisi başladı.



Mevsimlik kesim işçileri, Çubuk Orman Şefliğinin belirlediği bölgelerde işbaşı yaptı.



Orman içerisine çadır kuran işçiler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde başladıkları kesim ve budama işlerini geç vakitlere kadar sürdürüyor.



Adana'nın Karaisalı ilçesinden Çubuk'a gelen orman işçilerinden Şahin Eren (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır bu bölgede kesim sezonunda ormanda çalıştığını söyledi.



Evlenmek için para biriktirdiğini ifade eden Eren, "Evlenmek için en az 30 - 40 bin lira hazırda para olması gerekiyor. Burada sabit bir çalışma ve gider olur. Buradan gidildiğinde elimizde biriken para yenilir içilir, yeni sezonda aynı hevesle tekrar buraya gelinir. Her sene dediğim gibi inşallah bu yıl biriktireceğim." dedi.



Yazın çalışıp kazandıkları parayla kışın geçimlerini sağladıklarını anlatan bir başka orman işçisi Ali Çulha da, "Ailece geldik ve 8 kişi burada çadırlarda kalıyoruz. Şu mevsim kış ayı gibi soğuk. Ama ekmek davası. Mecbur çalışmaya devam ediyoruz. Havalar biraz ısınınca gelinler ve torunlar da gelecek." diye konuştu.