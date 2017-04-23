Mevsimlik İşçilerin İmdadına Kaymakam Yetişti

Bursa'da mevsimlik işçilerin zor şartlar altında yaşadığı çadırlarda hasta olan, çocuk ve yakınlarının imdadına Yenişehir Kaymakamı yetişti.



Bursa'nın Yenişehir ilçesine çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin yaşadığı çadırları ziyaret eden Yenişehir kaymakamı Suat Seyitoğlu, ağır hasta olan çocukların ve yaşlıların hemen tedavilerinin olması için talimat verdi. Para ve kimlikleri olmadıkları için tedavilerinin yapılmadığını söyleyen mevsimlik işçiler Seyitoğlu'na teşekkür etti. Çadırlardaki herkesle yakından ilgilenen ilçe kaymakamı Suat Seyitoğlu,"Adana'da Antepte, İzmir'de Mersin'de ve diğer yerlerde kışını geçiren bu göçmenlerin düzensiz bir şekilde buraya gelip yerleşmiş olduklarını gördük. Kontrolsüz bir göç olduğu için hizmetin aktif bir şekilde götürülmesi zor oldu. Burada tespit ettiğimiz ilk şey şu, öncelikle insani anlamda bu Suriyeli göçmenlerin sağlık sorununu ilk etapta çözmeyi planlıyoruz. Hemen talimat verdik, buraya ambulans ve doktorlarımız geliyor. Burada yeni doğan çocuklar var. Enfeksiyona maruz kalmış çocuklar var. Sağlık sorunlarını çözdükten sonra tespit ettiğimiz zor durumda olan ailelere ise yardım edeceğiz. Devletimiz zaten gerekli bütün yardımların hepsini bugüne kadar yaptı" diye konuştu.



Mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda sağlık ekipleri, göçmen vatandaşların hastalıklarını tedavi etmek için çalışmalara başladı. - BURSA