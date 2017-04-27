Mevsimlik İşçiler Zehirlendi

Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak çalışan 4 kişi, kaldıkları çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi .



Olay Odunpazarı ilçesinin Yahnikapan mahallesinde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan H.K., İ.K., A.K. ve H.K., dün gece saat 03.00 sıralarında kaldıkları çadırda yaktıkları sobandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR