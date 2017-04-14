Mevsimlik İşçiler Suriyelilere Kucak Açtı

Mevsimlik işçiler Suriyelilere kucak açtı

Şanlıurfa'dan Hatay'a mevsimlik işçi olarak gelen Veysel Karakan, 150 ile 200 kişinin beraber kurdukları çadırlarda yaşadıklarını belirterek, 30 kişiye yakın Suriyeli ailenin de burada yaşadığını söyledi



HATAY - Mevsimlik işçi olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çıkarak Hatay'a gelen işçiler, Suriyelilerle birlikte yaşıyor.

3 milyonun üzerinde Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye'de, sığınmacıların ilk adreslerinden biri olan sınır kenti Hatay'da 385 bin Suriyeli yaşıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde Şanlıurfa'dan gelerek burada mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlar, Suriyeli ailelere kucak açarak ekmeğini paylaşıyor. Yol kenarında mevsimlik işçiler ile birlikte kendi çadırkentlerini kuran Suriyeliler, bahar ve yaz aylarında kayıtdışı mevsimlik işçi olarak çalışıyor, havalar soğumaya başlayınca şehir merkezlerinde inşaatlarda amelelik yapıyorlar. Çoğu kaçak yollarla, mayınları aşarak Türkiye'ye ulaşabilmiş ve bu tehlikeli yolculuk için tüm paralarını sınırı geçmek için harcadıklarını söylüyorlar.

Çadırlarında elektrikli her türlü ürünü kullandıklarını belirten mevsimlik işçiler, teknolojiyi kullandıklarını kaydetti.

Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Veysel Karakan, 150 ile 200 kişinin beraber kurdukları çadırlarda yaşadıklarını belirterek, 30 kişiye yakın Suriyeli ailenin de burada yaşadığını söyledi. Karakan, sezonluk havuç toplama işini yaptıklarını kaydederek yemeklerini Suriyeli ailelerle de paylaştıklarını vurguladı.

Suriyeli Ahmet Ramazan ise savaştan kaçarak ailesi ile Türkiye'ye sığındığını ve burada mevsimlik işçi olarak çalıştıklarını söyledi.