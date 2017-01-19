Mevsimlik Gezici Tarımda Çocukların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi" Konferansı

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, mevsimlik gezici tarım işçilerinin dezavantajlı meslek grupları içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında bu projenin çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasındaki işbirliği ve Bernard Van Leer Vakfı desteği ile yürütülen "Mevsimlik Gezici Tarımda Çocukların Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi" projesinin araştırma sonuçları özeti, politika alanları ve uygulama önerilerinin yer aldığı uluslararası konferans Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



"ÇKA yatırımcıya destek oluyor"



ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, bölgenin alanları doğrultusunda ÇKA'nın yatırımcıya sadece mali değil, sosyal ve ekonomik alanda da destek olduğunu söyledi. Altınsu, "Mevsimlik gezici tarım işçilerinin 0-8 yaş arasındaki çocuklarının ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılama, kapasitelerini artırmalarına destek olmak, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik somut uygulama modelleri geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında elde edilen ilk bulguların öneri ve değerlendirmeleri yapıldı. Adana'da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi" projesinin başarıyla tamamlanarak, bu alanda somut çözümler üretmesini temenni ediyorum" dedi.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Pınar Uyan ise mevsimlik tarım işçileri çocuklarının yaşam koşullarını herkesin ortak akıl üreterek iyileştirebileceklerini ifade etti.



Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu da 0-8 yaş arasındaki çocuklara yatırım yapılması gerektiğini, yatırım yapılmazsa ileri ki yıllarda çocukların hayatlarına mal olabilecek sorunların ortaya çıkacağını kaydetti.



"Proje yaşam koşullarını iyileştirebilir"



Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ise mevsimlik tarım işçilerinin dezavantajlı meslek grupları içerisinde olduğunu ifade etti. Yavuz, "Gerek kalkınma ajansımız gerek bizler kentimizin iktisadi kalkınması kadar, sosyal kalkınmasını da önemsiyor sosyal problemlere çözüm olan odağına insanı alan bir anlayışı savunuyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak beşeri ve sermayenin geliştirilmesi ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllardır Çukurova'nın mevsimlik tarım işçileriyle insanlarımız ülkemizin tarımına katkı sağlamaktadırlar. Bu insanlarımız zor çalışma şartlarında kötü barınma koşullarında hayatlarını idame ettirmek zorunda kalmışlardır. Çocuklarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında bu projenin çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Konferans daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarının sunumları ile devam etti.



Konferansa Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ile çok sayıda davetli katıldı. - ADANA