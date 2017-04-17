Mevlüt Erdinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını "Başkan" Mesajıyla Paylaştı

Ünlü futbolcu Mevlüt Erdinç, referandum sonuçlarının ardından Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Başkan" mesajıyla paylaştı.

Mevlüt Erdinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fotoğrafını 'Başkan' Mesajıyla Paylaştı

Fransa'da forma giyen gurbetçi futbolcu Mevlüt Erdinç tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği referandum sonuçlarının ardından Instagram adresinden paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu seçim sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından; 'Futbolcu olmadan önce normal bir insanım. Tarafım var, fikrim var özgürüm' yazılı bir paylaşım yaptı.


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