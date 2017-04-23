Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Nisan'da Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu'nu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev kabul edecek. Türk heyeti ziyaret programı çerçevesinde Özbekistan Ali Meclisi, Dışişleri ve Diş Ticaret Bakanlıklarında da görüşmelerde bulunacak. - TAŞKENT