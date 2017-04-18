Çavuşoğlu'ndan Avrupa Konseyi Seçim Gözlemcisine Sert Tepki: Bundan mı Tarafsızlık Bekleyeceğiz?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabında yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi seçim gözlemcisi Andrej Hunko'nun PKK bayrağıyla çekindiği bir fotoğrafını paylaşarak ''Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?'' yazarak tepki gösterdi.

''HAİNLERİN PAÇAVRALARIYLA POZ VEREN ALMAN VEKİL...''

Bakan Çavuşoğlu twitter hesabında gösterdiği tepkide ''Hainlerin paçavralarıyla poz veren Alman Vekil Andrej Hunko Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi. Bundan mı tarafsızlık bekleyeceğiz?'' ifadelerini kullandı.

HUNKO, ' 'TÜRKİYE'DE NE İŞİNİZ VAR DEDİLER'' DEMİŞTİ

Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi Andrej Hunko, davet ve resmi kimliğe rağmen Diyarbakır ve Mardin'de çalışmalarının polis tarafından engellendiğini öne sürerek ' 'Türkiye'de ne işiniz var dediler'' iddiasında bulunmuştu.