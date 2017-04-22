Mevlüt Çavuşoğlu Kutlu Doğum Haftası Sebebiyle Twitter'dan Mesaj Yayınladı
Twitter'dan mesaj yayınlayan Çavuşoğlu, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum'unu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kutlu Doğum Haftası sebebiyle Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum'unu tebrik ediyorum. Rabbim O'nun nurundan istifade etmemizi nasip etsin.
Çavuşoğlu'nun o tweeti: