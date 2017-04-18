Mevlüt Çavuşoğlu Helikopter Kazasında Şehit Olanlar İçin Mesaj Yayınladı

Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi bir polis helikopteri, saat 11.50 sıralarında düştü. Olayda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit oldu.

ÇAVUŞOĞLU BAŞSAĞLIĞI TWEETİ ATTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kazada şehit olanlar için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çavuşoğlu mesajında, "Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweeti:

