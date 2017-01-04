Mevlana'nın Övdüğü Şehir, Ziyaretçilerini Bekliyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 900 adımda 9 yüzyıllık Türk tarihin tüm ihtişamının görülebildiği ender şehirlerden Tokat'ın, iklimi, kültürü, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle de ziyaretçilerini büyülediğini ifade etti.



Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın tarihi, ticaret hayatı ve kültürüyle çok güçlü bir kent olduğunu, ancak bu potansiyelin son yıllarda iyi değerlendirilemediğini dile getirdi.



Kenti, tarih, kültür, mutfak, mimari, doğa ve sanat başta olmak üzere birçok dalda tanıtmayı hedeflediklerini anlatan Eroğlu, "900 adımda 9 yüzyıllık tarihin tüm ihtişamını görebileceğiniz ender şehirlerden olan Tokat, iklimi, kültürü, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle de ziyaretçilerini büyülüyor." dedi.



Eroğlu, Selçuklu ve Osmanlı'nın kentte adeta mimari bir yarışı olduğunu ve birçoğu iyi şekilde korunan han, hamam, kervansaray, cami, külliye, kale ve kulelerin alanlarında başyapıt olarak görüldüğünü kaydetti.



Tokat'ın elverişli iklimi ile farklı rakımlarda olan 3 büyük ovasında yetişen sebze ve meyvelerinin yanı sıra dünyaca ünlü yaylalarında yapılan hayvancılığın kentin mutfağını ve tekstil üretimini olumlu etkilediğine dikkati çeken Eroğlu, Tokat Kebabı başta olmak üzere 400 farklı türde yöresel yemeğin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu, el baskısı yazmalar ile de giyim alanına farklı bir estetik kazandırıldığını söyledi.



Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek çünkü Tokat'ta iklim ve insanlar mutedil" dediğini belirten Eroğlu, kentin Mevlana'nın övgüsüne layık olmayı başardığını ve asırlardır, farklı millet, din ve mezhepten insanlara omuz omuza, barış içinde yaşama imkanı verdiğini vurguladı.



Tokat Konfederasyonu Başkanı Mehmet Salih Ün ise Tokat'ın potansiyelini yansıtamadığının altını çizerek, kenti Türkiye ve dünyaya iyi tanıtacak birçok faaliyet yürüttüklerini aktardı.



Ün, kent merkezi ile 11 ilçenin her birinin ayrı iklime, doğaya, kültüre ve tarihe sahip olduğunu sözlerine ekledi.