Mevlana Müzesi'nin Bin Yıllık Gül Bahçesinde, Ek Bina İnşaatı Durduruldu(2)

MEZARLIKLAR KORUNACAK, PROJE REVİZE EDİLECEK



Konya'da Mevlana Müzesi'nin yaklaşık bin yıllık gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı, hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması nedeniyle durduruldu. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleri bugün inşaat alanında inceleme yaptı.



İncelemenin ardından inşaat çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların korunacağı ve projenin de revize edileceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında Mevlana Müzesi'ne ek müze binası yapım çalışmaları esnasında bir bölümde mezar çıkmıştır. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı ile mezar çıkan bölümün korunması, bakanlık onayı da alınarak projenin revize edilip kalan kısımda çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.