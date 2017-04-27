Mevlana Müzesi Gül Bahçesindeki İnşaat Sırasında Kemik Parçaları Bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre Konya'daki Mevlana Müzesi Gül Bahçesine Ek Bina inşaatı hafriyatı sırasında yaklaşık 2 metre derinliğe inildiğinde kemik parçaları ve mezar kapak taşları tespit edildi. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durduruldu ve arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Söz konusu alanda bulunan 38 adet mezarın düzenli aralıklarla gömü yapılan mezarlık alanı olduğu anlaşıldı. Ancak herhangi bir mezar taşına rastlanmadı. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Konya Müze Müdürlüğünün alana dair tespit tutanağı üzerine yarın (28 Nisan 2017) yapacağı toplantıda konuyu bütün yönleriyle ele alacak. - Ankara