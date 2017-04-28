Mevlana Müzesi Bahçesindeki Ek Bina İnşaatı

Konya'daki Mevlana Müzesi'nin içerisine yapılacak ek bina inşaatı yapımı sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunmasının ardından ara verilen çalışmaların, Bakanlık onayı da alınarak projenin revize edildikten sonra kalan kısımda devam edeceği bildirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Müzesi'ne ek müze binası yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapıldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda bahçenin bir bölümünde mezar bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onayı ile mezar çıkan bölümün korunması, Bakanlık onayı da alınarak projenin revize edilip kalan kısımda çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Mevlana Müzesi gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı, hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması nedeniyle dün durdurulmuştu.