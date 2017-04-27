Mevlana Müzesi Bahçesindeki Ek Bina İnşaatı

Konya'da, Mevlana Müzesi gül bahçesinde gerçekleştirilen ek bina inşaatı, hafriyat çalışmaları sırasında kemik ve mezar kapak taşları bulunması nedeniyle durduruldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Mevlana Müzesi gül bahçesindeki ek bina inşaatının hafriyat çalışmaları sırasında, yaklaşık iki metre derinlikte kemik ve mezar kapak taşları bulundu.



Bunun üzerine, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca bahçedeki inşaat faaliyetleri durdurularak, arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.



Uzmanlarca yapılan incelemelerde, söz konusu alanın 38 düzenli gömünün yapıldığı mezarlık olduğu tespit edildi.



Konya Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yarın yapılacak toplantıda, alana dair hazırlanan tespit tutanağı kapsamında konu bütün yönleriyle ele alınacak.