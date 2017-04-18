Mevlâna'dan Öğütler
MEVLANA'DAN ÖĞÜTLER etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MEVLANA'DAN ÖĞÜTLER etkinliği 2017-04-18 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Nene Hatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Esenler
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00
Kategori : MEVLANA'DAN ÖĞÜTLER
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io