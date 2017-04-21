Mev, Malatya'ya Bir Kız Öğrenci Yurdu Yapacak

Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı İsmet Elgül, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Elgül, Malatya'ya bir kız öğrenci yurdu yapacaklarını söyledi.



Malatya Eğitim Vakfı Genel Başkanı İsmet Elgül, beraberinde MEV Malatya Şube Başkanı Necdet Narin ve Şahin Ergün ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Genel Başkan İsmet Elgül, Malatya Eğitim Vakfı olarak Malatya'ya bir kız öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını belirterek, "Elimizde bir miktar nakdimiz var. İstanbul'daki Genel Merkez yönetiminin almış olduğu bir kararla dedik ki 'Biz bunu kız öğrenci yurdu yapmak üzere değerlendirelim'. Ben bu bağlamda Başkanımızın bize yardımcı olacağına inanıyorum. Malatya Eğitim Vakfının Malatya'da kız öğrenci yurdu yapması farz oldu artık. Bu çerçevede bu yurdu burada yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya Eğitim Vakfının yaptığı hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Vakfın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Özellikle Malatyalı öğrencilerimize, gerek barınma konusunda, gerek burs konusunda göstermiş olduğu hassasiyetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya Eğitim Vakfına katkıda bulunan tüm hemşehrilerimizi de tebrik ediyorum. Hakikaten Malatya'da öğrenci yurdu noktasında eksikliğimiz var. Biz Battalgazi Belediyesi olarak Malatya Eğitim Vakfının yapacağı yurt kapasitesi ve kontenjanını da göz önünde bulundurarak kendilerinden yazı geldikten sonra, gerek kamu anlamındaki arazileri varsa, gerek belediyeye kayıtlı böyle bir arazi varsa tahsis etmekten de mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA