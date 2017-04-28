Metruk Evde Şüpheli Ölüm

Kırşehir'de bir kişi metruk evde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Nasuh Dede Mahallesindeki tek katlı metruk evde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polisi arayarak bilgi verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, isminin Sıddık K. (22) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.



Sıddık K'nin uyuşturucu madde kullanmış olabileceği ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.



Arkadaşları tarafından kolundaki dövmeden teşhis edilen Sıddık K'nin cesedi, otopsi için Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.