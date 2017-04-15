Metruk Binada Yangın

Erzurum'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşa ait metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalledekilerin de yardımıyla yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.