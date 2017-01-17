Metruk Binada Yangın

Bartın'da, metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde, Hüseyin Furuncu'ya ait 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Tüm katları saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.