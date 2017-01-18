VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda metruk bir binada 2 adet silah, fişek, telsiz ve 1 adet sinyal tespit cihazı ele geçirildi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi Barakalar mevkiinde metruk bir binaya silah ve mühimmat bırakıldığı istihbaratı alınması üzerine, 18 Ocak 2017 günü bahse konu yere operasyon düzenlenmiştir.
Operasyon neticesinde; 2 adet Kaleşnikof uzun namlulu silah ve bu silaha ait 65 adet fişek, 2 adet Aselsan Kobra marka telsiz, 4 adet boş şarjör, 6 adet kütüklük, 1 adet sinyal tespit cihazı ile 8 adet kalem pil ele geçirilmiştir" denildi. - VAN
Metruk Binada Silah, Fişek ve Sinyal Tespit Cihazı Ele Geçirildi
VAN (İHA) – Van’ın Edremit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda metruk bir binada 2 adet silah, fişek, telsiz ve 1 adet sinyal tespit cihazı ele geçirildiVan Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi Barakalar...
VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda metruk bir binada 2 adet silah, fişek, telsiz ve 1 adet sinyal tespit cihazı ele geçirildi
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