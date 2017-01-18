Metropolit İçin İsim Ayini Düzenlendi

Gökçeada Metropoliti Kirilios Durganis için isim ayini düzenlendi.



Metropolit Kirilios Durganis için Gökçeada merkez kilisesinde isim ayini yapıldı. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Terens Kuik, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Rum vatandaşlar katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 1 saat sürdü. Ayin duaların ardından sona erdi. - ÇANAKKALE