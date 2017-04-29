Metrolardaki Hava Kirliliğinin Oranı Daha mı Fazla ?

Canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşması sonucu oluşan hava kirliliği, beraberinde birçok hastalığın ve sağlık probleminin de nedeni olabiliyor.



İnsan vücudunda gözle görülemeyen etkilerinin olduğu ve bu etkilerin zamanla kendini gösterdiği gerçeği ise bilim insanları tarafından da kabul edilen gerçekler arasında yer alıyor.



Bu anlamda Toronto'nun metro istasyonlarında gerçekleştirilen araştırmaların sonucu oldukça şaşırtıcı rakamlar verse de, bütün metro hatlarının aynı mantıkla veya birbirine benzer bir şekilde inşa edildiğini düşünürsek, bu durum oldukça önemli bir konu olarak göze çarpıyor.



Toronto Üniversitesi Kimya Mühendisi Greg Evans'ın liderliğini yaptığı ve Environmental Science and Technology'de yayımlanan araştırma için, anlaşılan üniversite öğrencilerine 0,00025 santimetreden veya 25 mikrogramdan daha küçük tanecikleri ölçen taşınabilir cihazlar takıldı. Bu yöntem yardımıyla elde edilen veriler ise oldukça şaşırtıcı.



Araştırmanın sonucuna ve elde edilen verilere göre, Toronto Transit Commission (TTC) üzerindeki istasyon ve trenler, Kanada'nın üç metro sistemi arasındaki en yüksek, dışarıdaki havaya göre 10 kat daha fazla, hava kirliliğine sahipti. Toronto'nun metrosundaki hava kirliliği durumu Montreal'in metrosunun üç katıydı ve Vancouver metrosu ülkenin en temiz metro sistemi olarak belirlendi.



Bu verilerin en büyük sebebi olarak da metro trenlerindeki tekerler ve frenler olarak gösterilirken bunun sebebi de Greg Evans tarafından şu şekilde ifade edildi:









Bir platformda beklerken, metronun gelirken yarattığı hava akımını hissedebilirsiniz. Bunun sebebi trenin tünelde bir piston gibi hareket etmesi ve önündeki havayı ittirmesidir. Metrolar temel olarak yer altındalar, bu yüzden de parçacıkların gidebilecekleri bir yer bulunmuyor. Tren istasyona geldiğinde de toz ve parçacıkların havaya karışmasına sebep oluyor

Greg Evans

