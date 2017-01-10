Metrobüs Kullanan 4 Bin Kişiyle Çorba ve 4 Bin Salep

Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA



Yoğun kar yağışı nedeniyle Avcılar'da zorunlu olarak toplu taşıma araçlarını tercih etderek metrobüslere binenlere ücretsiz olarak günde 4 bin bardak çorba, 4 bin de salep ikram edildi.



Aralıksız yağan yoğun kar yağışı ve soğuktan etkilenenler için Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Üniversitesi Kampusu Metrobüs Durağı'na gelenlere aşevinde hazırlanan çorba ve salepler sabah ve akşam saatlerinde ikram etti. Karşılarında kendilerine ücretsiz sıcak salep veya çorba dağıtan görevlileri görenler teşekkür etti. Çorba ve salep dağıtımının soğuk havada bir süre daha devam ettirileceği sıcak bir mola vermelerinin sağlanmaya çalışıldığı ifade edildi.



Bu arada gündüz saatlerinde binaların çatılarından koparak yayaların can güvenliğini tehdit eden sarkıtlar için belediye tarafından özel ekip oluşturuldu. Ana caddelerdeki binalarda oluşan sarkıtlar görevliler tarafından kontrollü olarak kırılarak tehlike yaratmasının önüne geçilmeye çalışıldı.