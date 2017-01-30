Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
- İstanbul
Metrobüs ile Yol Yardım Aracı Çarpıştı (1)
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı.
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.