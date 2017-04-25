Metrobüs Durağında Tecavüz Girişimi

İSTANBUL'da Ocak ayında 19 yaşındaki genç bir kızın metrobüsten indikten sonra saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Genç kızı, üst geçitten indikten sonra ağzını kapatarak çimenlere sürükleyip tecavüz girişiminde bulunduğu ileri sürülen Suriyeli Rami R.'nin genç kızın bağırması üzerine etraftakiler tarafından yakalandığı, ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Suriyeli Rami R., hakkında 22 yıl hapis talebiyle dava açıldı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay şöyle gelişti; 14 Ocak 2017 günü saat 23.45'te Okmeydanı'nda metrobüsten inen 19 yaşındaki H.D., evine doğru yürümeye başladı. Altgeçitte gördüğü orta kilolu, sakalı bıyığı olan esmer tenli bir kişinin hareketlerinden tedirgin oldu. Talatpaşa istikametine ilerlediği sırada söz konusu şüphelinin de H.D.'nin arkasından giderek önce ağzını kapattı ardından, H.D.'yi yeşillik alana sürükledi. Saldırgan, burada yere yatırdığı genç kızın üzerine çıktı. H.D., bu sırada göz göze geldiği saldırganın az önce alt geçitte şüpheli hareketlerde bulunan kişi olduğunu gördü. Eteğini açmaya çalıştığı sırada çığlık atan H.D., daha sonra saldırganı tekmelemeye çalıştı.







SALDIRGANIN PEŞİNİ BIRAKMADI



Paniğe kapılan saldırgan bu kez H.D.'nin cep telefonunu cebinden çıkardı, ancak yere düşürdü. Sonra da olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Genç kız, saldırganın peşini bırakmadı. Ayağa kalkarak takip ettiği saldırgana 30-40 metre kalacak şekilde yaklaşan H.D., çevredekilerden yardım istedi. Kaçmaya çalışan şüpheli çevredekiler tarafından yakalandı.







ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST



Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği saldırganın 37 yaşındaki Suriye uyruklu Rami R. olduğu belirlendi. Mağdur H.D., karakolda Rami R.'yi teşhis etti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Rami R., suçlamaları kabul etmeyerek, olayı önünde yürüyen başka bir kişinin gerçekleştirdiğini bu kişinin kendisine de bıçak çekmesi üzerine korkup kaçtığını ileri sürdü. Ancak hazırlanan iddianamede deliller ve mağdurun teşhis ettiği saldırganın Rami R.' olduğu kaydedildi.







DAVA AÇILDI



Savcılık, Suriyeli Rami R., hakkında 'basit cinsel saldırı' ve 'gece vakti yol kesmek suretiyle yağma' suçlarından 22 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. - İstanbul